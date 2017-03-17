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TMSF'DEN VATANDAŞLARA UYARI

TMSF'den vatandaşlara uyarı

TMSF, kayyum atanan şirketlerini veya mal varlıklarını sattığını iddia eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketleri veya mal varlıklarını sattığını iddia eden kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

TMSF'den, FETÖ/PDY ile ilişkili şirketler ve mal varlıklarının satışına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, TMSF'nin, son zamanlarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kayyum atanan şirketleri veya mal varlıklarını sattığını iddia eden kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kişiler hakkında kurumumuzca yasal yollara başvurulmaktadır. Ayrıca, 6758 sayılı Kanunun 19'uncu maddesinde şirketlerin veya varlıklarının satışının nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme, 'Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.' şeklindedir."

AA
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