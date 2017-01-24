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TRAFİK MAGANDASI BU KEZ DE PLAKASINI KARARTTI !

Trafik magandası bu kez de plakasını kararttı !

Trafikte terör estiren magandalar polise yakalanmamak için yeni bir yöntem geliştirdi.

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Trafik magandaları tehlikeli hareketlere devam ediyor. Suadiye sahil yolunda yaptığı driftle trafiği tehlikeye sokan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı videoda plakasını polise yakalanmamak için gizledi.

Kadıköy Suadiye sahil yolunda aracıyla drift yapan sürücü, keskin virajda tehlikeli bir şov yaparak, hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye soktu. Yaptığı tehlikeli şovu hem aracına koyduğu kamerada kaydeden hem de arkadaşına görüntületen maganda, sosyal medyada bu videoyu paylaştı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin kendisine plakadan ceza yazmaması için ise plakasını montaj yaparak gizledi.

Trafik magandası bu kez de plakasını kararttı !

İHA
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