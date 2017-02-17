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TRUMP TEKLİF GÖTÜRDÜĞÜ BİR İSİMDEN DAHA 'RET' YEDİ

Trump teklif götürdüğü bir isimden daha 'ret' yedi

ABD Başkanı Trump yönetimin istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in yerine getirmek üzere temasa geçtiği emekli Koramiral Bob Harward'ın teklifi reddettiği öne sürüldü.

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimin istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine getirmek üzere temasa geçtiği emekli Koramiral Bob Harward'ın teklifi reddettiği öne sürüldü.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Harward'ın kendi ekibini kurma talebi Beyaz Saray tarafından reddedilince görevi kabul etmediği iddiası ortaya atıldı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn istifa etti

Donald Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Michael Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Bu iddiaları reddeden ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne süren Flynn, danışmanlık görevinden istifa etmişti.

AA
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