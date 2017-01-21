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TRUMP ÜLKÜCÜLERİN 70'LERDEKİ SLOGANINI KULLANDI

Trump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada 'Her şey Amerika'ya göre, Amerikalılar tarafından, Amerikalılar için!' vurgusu yaptı

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ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, dünyanın gözünün çevrildiği törendeki konuşmasında "Önce Amerika" vurgusu yaptı.

Tarihi konuşmada "Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz; Amerikan malı al ve Amerikalıları çalıştır. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız" mesajını veren Trump, Ülkücü Hareketin 1970'lerde kullandığı "Her Şey Türk'e göre,Türk tarafından Türk için" sloganını hatırlattı. 

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