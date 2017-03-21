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TRUMP'TAN VEKİLLERE ''SEÇİM'' UYARISI

Trump'tan vekillere ''seçim'' uyarısı

ABD Başkanı Trump, sağlık yasasıyla ilgili Cumhuriyetçi vekilleri uyardı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkının en önemli beklentilerinden birinin sağlık yasasının değişmesi olduğunu, bunu gerçekleştirememeleri halinde birçok Cumhuriyetçi vekilin 2018 yılındaki seçimlerde koltuğunu kaybedebileceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisini ziyaret eden Trump, ülkenin şu anki en önemli gündem maddelerinden olan yeni sağlık yasası hakkında Cumhuriyetçi vekillerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni yasa tasarısının Temsilciler Meclisinden ve ardından Senatodan mutlaka geçmesi gerektiğini anlatan Trump, önceki Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının "çok kötü ve değişmesi gereken bir yasa olduğu" iddiasını bir kez daha dile getirdi.

Temsilciler Meclisi için 2018 yılında yapılacak seçimleri hatırlatan Trump'ın, "Yeni sağlık yasasını çıkarmazsak bu kalabalıkları artık toplayamayız. Bunu yapmazsanız 2018'de pek çoğunuzun koltuğunu kaybedeceğini düşünüyorum." dediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve Trump ile Cumhuriyetçi vekillerin sağlık yasası hakkındaki görüşlerinin giderek birbirine yaklaştığını ifade etti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in yerine getirmek istediği sağlık sigortası sisteminin 2026 yılı itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan tarafından önceki hafta açıklanan yasa tasarısı, Trump ve bazı Cumhuriyetçilerin desteğine rağmen ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarını içeren büyük bir kesimin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı. Tepkilere rağmen ABD Temsilciler Meclisinin iki alt komitesinde onaylanan yasa tasarısına, Demokratlar da şiddetle karşı çıkmıştı. Ayrıca, Cumhuriyetçi Partinin önde gelen 10 senatörü yasa tasarısına "Evet" demeyeceklerini açıklayarak, Kongreden geçmesinin çok zor olacağını göstermişti.

AA
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