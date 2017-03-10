TSK: Bir hafatada 71 PYD'li terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son bir hafta içerisinde PYD/YPG/PKK üyesi 71 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, geçen yıl 24 Ağustos'ta sınır güvenliğinin terör unsurlarından arındırılması amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat ile TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Cerablus, Rai, Dabık ve son olarak da terör örgütü DEAŞ'ın önemli merkezi olan El Bab'ı geçen 24 Şubat'ta kontrolü ele geçirdi.

Son olarak kontrolün sağlandığı El Bab'da, DEAŞ'ın geride bıraktığı patlayıcı ve mayınların imhasına yönelik çalışma devam ederken, son süreçte Afrin'den doğu, Münbiç'ten ise batıya doğru hareketlilik gösteren terör örgütü PYD'liler de etkisiz hale getiriliyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan da Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan haftalık bilgilendirmede, şu ana kadar Azez-Cerablus hattında 2 bin 15 kilometrekarelik alanın ÖSO kontrolüne geçtiği belirtilerek şöyle denildi:

"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. 02 Mart-09 Mart 2017 tarihleri arasında 71 terörist (PYD/YPG/PKK) etkisiz hale getirilmiş, 1 zırhlı araç, 2 silahlı araç ve 1 havan (PYD/YPG/PKK) imha edilmiştir. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edilmektedir. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları ile DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."

2 BİN 647 DEAŞ, 425 PYD'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından yapılan bilgilendirmede, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilerek sivillerin normal yaşamlarına dönmesine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'na devam edildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekâtına devam edilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 2.647'si ölü olmak üzere toplam 3.060 DEAŞ mensubu, 425'i ölü olmak üzere toplam 462 PYD/YPG/PKK mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 2325 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekâtın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3.888 EYP ve 92 Mayın imha edilmiştir. 09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı'nda 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezi tamamen kontrol altına alınarak başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilmektedir."

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA VE KESİNTİSİZ SÜRECEK

"Gelinen bu aşamada TSK; Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Milli varlığımızın yegane koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve nazlı bayrağımızın bekası için sarsılmaz iradesiyle görevinin başındadır."