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TSK'DA BİR İLK OLDU

TSK'da bir ilk oldu

TSK’da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci intibak eğitimini tamamladı.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı askeri okullara tanınan yatay geçiş hakkı sonrası eğitim almaya başlayan Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’ndaki intibak eğitimini başarıyla tamamladı. Gürbüz, TSK’da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci olma özelliği taşıyor.

Yeni Şafak gazetesinden Aybike Eroğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz aylarda başörtüsüyle Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı'nda uçuş eğitimlerini alan Merve Gürbüz, burada komutanlarının desteğiyle eğitimlerini başarıyla tamamlamıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminden sonra askeri okulda eğitim alma hakkı kazanan Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu'ndaki intibak eğitimini de başarıyla tamamladı. Şu an Hava Harp Okulu üçüncü sınıf eğitimlerini alan Merve Gürbüz, yayınlanan yönetmelikle birlikte pilotluk öncesi tüm dersleri almaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde intibak eğitimine alınan ilk başörtülü öğrenci olma özelliği taşıyan Gürbüz'ün, eğitimleri sırasında da yönetmelik sıkıntısı gündeme gelmişti.

ERDOĞAN İMZALADI

Merve Gürbüz'ün eğitimleri sırasında gündeme gelen başörtüsü serbestisinin ihtiyacı Milli Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bahreyn'e giderken uçakta imzalandı.

KOMUTAN DESTEĞİ

Yaşanan süreçte kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü olmadığı için eğitim sorunları yaşayan Merve Gürbüz'e rahat bir nefes aldırdı. Önceki gün itibariyle eğitimlerine tam manasıyla başlayan genç kıza, bu süreçte komutanları da psikolojik destek sağladı. TSK ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde başörtüsünün yasak olduğu hiçbir kamu kurumu kalmazken, Merve Gürbüz de daha sonra askeri okullara girmek isteyen başörtülü kızlara umut oldu.

TÜM ZORLUKLAR TEK TEK AŞILDI

Geçtiğimiz aylarda başörtüsüyle Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı'nda uçuş eğitimlerini alan Merve Gürbüz, burada komutanlarının desteğiyle eğitimlerini başarıyla tamamlamıştı. Daha sonra Milli Güvenlik Soruşturması, Milli Savunma Bakanlığı mülakatını geçti. Zorlu intibak süreci ise TSK'nın başarılı öğrencilere verdiği destekle ortadan kalktı.

Yeni Şafak
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