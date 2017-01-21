SON DAKİKATSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'DAN DEAŞ'A AĞIR DARBE: 46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan DEAŞ'a ağır darbe: 46 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 151. gününde TSK 46 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 151'inci gününde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından El Bab, Bzagah ve Kabbasin’in güneyinde tespit edilen 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yeri olarak kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi. Gün içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 46 terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist yaralandı, 2 silahlı araç imha edildi.

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