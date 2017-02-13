TSK'dan flaş açıklama ! 30 terörist daha öldürüldü

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 194 hedef, karadan ve havadan ateş altına alındı, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan ve 174'üncü gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 143 hedef karadan, 51 hedef ise havadan ateş altına alındı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile çıkan çatışmalarda 30 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 143 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 51 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerin barınma maksatlı kullandığı 51 bina imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 30 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."