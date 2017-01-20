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TUĞBA ÖZERK, DENİZ AKKAYA'YA DAVA AÇTI

Tuğba Özerk, Deniz Akkaya'ya dava açtı

“Duymayan Kalmasın” programında, Tuğba Özerk'in annesine Deniz Akkaya’nın sorduğu soru olay olmuştu. Tuğba Özerk o günleri unutmadı ve dava açtı.

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Şarkıcı Tuğba Özerk'in, eski manken sunucu Deniz Akkaya'ya açtığı 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şöyle dedi: “Canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadın. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulundum, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Tazminatın tamamını şehit ailelerine bağışlayacağım.”

Şarkıcının avukatı ise, "Deniz Akkaya her şeyi önceden planladı ve sonuçta ağzındaki baklayı çıkararak gerçek niyetini ortaya koydu. Milyonlarca kişi huzurundaki bu yalan iddia, haksız fiil ve hakaret nedeniyle müvekkilim ve annesi toplum nazarında küçük düşmüş, onurları kırılmış ve saygınlıkları zarar görerek büyük elem ve ıstıraplara düçar olmuşlardır" dedi.

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