Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Konya'da Tarım Fuarı'nın açılış törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönüşte, Kulu İlçesi'ne uğradı. Türkeş, bir kafeteryada vatandaşlara anayasa değişiklik paketini anlattı. Anayasa değişikliğinin neden şimdi yapıldığı yönünde sürekli sorular sorulduğunu belirten Türkeş, şunları söyledi:

''Allah selamet versin, Devlet Bahçeli Beyimiz, Ekim ayında bir sabah kalktı dedi ki; nerden aklına geldi, kiminle istişare ettiyse, "Hele sizin şu başkanlık sisteminiz vardı ya, getirin onu Meclisten birlikte çıkartalım, sonra siz gider, halka sorarsınız" dedi. Bizim de canımıza minnet. 315-316 milletvekiliyle olmuyor. 330'u aşman lazım. Böyle bir teklif geldiğinde bunu reddedemezsin siyaseten. Bunu niye anlatıyorum, şimdi bunun zamanı mıydı? Onu git Bahçeli'ye sor gurban olduğum, bizimle alakası yok. Bahçeli bir sene sonra deseydi, o zaman yapardık, 6 ay önce ya da sonra deseydi, o zaman yapardık. Bizim için mühim olanı 330'u bulup halka sormaktı.''

Türkeş, mevcut anayasanın dünya şartlarında insanlara yetmediğini belirterek, "'Anayasa, 21'inci yüzyılda gelişen şu dünya şartlarında bizim insanımıza yetmiyor. Birçok sebepten yetmiyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu başkası istiyor diye değil. Kendi insanımızın refahı için düzeltmemiz lazım'" dedi.

Türkeş, mevcut anayasanın insanın ruhuna değmediğini ve anayasada kanun önünde eşit vatandaş olması gerektiğini söyledi.