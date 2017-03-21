Turabi'nin bindiği uçak fena karışmış !

Survivor'da 2 kez şampiyonluk yaşayan ve pek çok hayranı olan Turabi Çamkıran'ın bindiği uçakta başına gelmeyen kalmadı. Bir yolcunun uçaktakilere yaptıklarını anlatan Turabi olay çıkaran yolcuya müdahale ettiğini Instagram'dan anlattı.

TURABİ BATTANİYE İLE MÜDAHALE ETMİŞ

Turabi olay anını Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına yorum yaparak anlattı. Turabi'nin iddiasına göre kelepçe takılan adam kelepçeleri kırınca Turabi battaniye ile müdahale etmiş ve adam tam 2 metre boyundaymış.

İşte Turabi'nin o yorumu:

"Bütün uçağa içkisini fırlatan, yolculara küfreden, host ve hosteslere vurup üzerlerine tüküren kardeşimize, kimse karışmayınca ve ekip başedemeyince memleketine paket-servis edeyim dedim. THY kabin amiri o kadar pisliğe rağmen adamın haklarını okuduktan sonra, takılan kelepçeleri kırdığı için battaneyi kullanmak zorunda kaldım. Bu arada üçkağıtçı 2 metreye yakın."