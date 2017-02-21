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TÜRK AKIMI'NDA BİR İMZA DAHA !

Türk Akımı'nda bir imza daha !

Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin ikinci hattı için anlaşma imzaladı.

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Gazprom ile İsviçreli Allseas şirketi arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşa edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom ile İsviçreli Allseas  şirketi arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde ikinci hattın inşa  edilmesi için anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı'nın deniz kısmında inşa  edilmesi planlanan ikinci hat için Allseas şirketiyle yapılan anlaşma, ilk hattın  inşasına yönelik anlaşmanın öngördüğü opsiyon kapsamında imzalandı.

Allseas şirketinin anlaşma doğrultusunda Karadeniz'de toplam 900  kilometre boru hattı döşeyeceği belirtildi.

Gazprom ile Allseas arasında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı  projesinde ilk hattın inşa edilmesi için anlaşma geçtiğimiz aralık ayında  imzalanmıştı.

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