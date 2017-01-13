TÜRKİYE İLE RUSYA ANLAŞTI ! ABD DE MASADA OLACAK

Türkiye ile Rusya anlaştı ! ABD de masada olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye zirvesine ABD'nin de davet edilmesi konusunda Rusya ile anlaştıklarını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ABD'nin de davet edilmesi konusunda Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını açıkladı.

AFP'nin haberine göre Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesine katılmak için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleri konusunda konuşan Çavuşoğlu, "ABD de kesinlikle davet edilmelidir. Rusya ile bu konuda mutabıkız" dedi.

Suriye sorununun çözülmesi için Astana'da gerçekleştirilecek zirve, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye ve Rusya geçen ay ABD'nin dahil olmadığı bir girişimle Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.

DAVETİYELER HAFTAYA GÖNDERİLECEK

Ateşkesin sürdürülmesinin Astana görüşmeleri için şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, davetiyelerin gelecek hafta gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

AFP, Çavuşoğlu'nun şu sözlerini aktardı:

"Kimse ABD'nin rolünü gözardı edemez. Bu, Türkiye'nin ilkesel pozisyonudur... Katkı sağlayan ya da sağlayabilecek olan, herkes orada olmalı. Ama sadece aile fotoğrafında olmak için değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

277
Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!
Rus Büyükelçi suikastçısı için ilginç tespitRus Büyükelçi suikastçısı için ilginç tespit
O gece muhtar, albay oldu !O gece muhtar, albay oldu !
Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandıErdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı
Çıraklarına tecavüz eden fırıncıya 73 yılÇıraklarına tecavüz eden fırıncıya 73 yıl
Müge Anlı tüm rakiplerini ezdi geçtiMüge Anlı tüm rakiplerini ezdi geçti
Himmette son nokta !Himmette son nokta !
Ataköy'deki tente faciasından sonra görevinden alındıAtaköy'deki tente faciasından sonra görevinden alındı
İsrail askerlerini tuzağa düşürdülerİsrail askerlerini tuzağa düşürdüler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS