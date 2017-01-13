Türkiye ile Rusya anlaştı ! ABD de masada olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ABD'nin de davet edilmesi konusunda Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını açıkladı.

AFP'nin haberine göre Çavuşoğlu, tarihi Kıbrıs zirvesine katılmak için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Suriye görüşmeleri konusunda konuşan Çavuşoğlu, "ABD de kesinlikle davet edilmelidir. Rusya ile bu konuda mutabıkız" dedi.

Suriye sorununun çözülmesi için Astana'da gerçekleştirilecek zirve, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek. Türkiye ve Rusya geçen ay ABD'nin dahil olmadığı bir girişimle Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.

DAVETİYELER HAFTAYA GÖNDERİLECEK

Ateşkesin sürdürülmesinin Astana görüşmeleri için şart olduğunu belirten Çavuşoğlu, davetiyelerin gelecek hafta gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

AFP, Çavuşoğlu'nun şu sözlerini aktardı:

"Kimse ABD'nin rolünü gözardı edemez. Bu, Türkiye'nin ilkesel pozisyonudur... Katkı sağlayan ya da sağlayabilecek olan, herkes orada olmalı. Ama sadece aile fotoğrafında olmak için değil. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz."