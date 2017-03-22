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TÜRKİYE'DEN ÇOK KONUŞULACAK RUSYA AÇIKLAMASI

Türkiye'den çok konuşulacak Rusya açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya ile siyasi ilişkilerin normale dönmesinin ekonomik ilişkilere yansımadığını söyledi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile siyasi ilişkilerde yaşanan yumuşamanın ekonomik ilişkilere yansımadığını belirterek, "Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir" dedi

Bakan Zeybekci, Rusya ile son zamanlarda yaşanan siyasi yumuşamanın ekonomik verilere yansımadığını belirterek,  "Vize, oradaki şirketlerimize engeller, Türk TIR'larının girişinde yasaklar sürüyor. Tarım ürünlerinin 450 milyon dolarlık kısmındaki yasaklar devam ediyor. İhracatçılarımız dahilde işleme izin belgesi talep ederken ithalat yapacakları ülkelere Rusya'yı yazmamaya başladı. Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir" dedi.

Sabah
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