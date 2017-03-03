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UKRAYNA İLE PASAPORT KALKTI, 1 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Ukrayna ile pasaport kalktı, 1 milyon kişi bekleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Rus, Ukrayna ve İsrail turizm pazarında ciddi hareketlenmenin yaşandığını söyledi.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rus, Ukrayna ve İsrail turizm pazarında ciddi hareketlenmenin yaşandığını söyledi. Çetin, "Ukrayna'dan pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa bu rakam 2 katına çıkar" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Antalya Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Çetin, buluşmada özellikle turizme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rusya'dan erken rezervasyon haberlerinin sevindirici olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Çetin, "Rus pazarındaki hareket turizm rakamlarını yukarı çekecek. Yaptığımız ilk çalışmalara göre bu pazarda 3 milyon seviyesini geçeriz. Avrupa turizm pazarında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Almanya'da sıkıntı var. Hollanda stabil, İngiltere yükseliyor. Avrupa'daki asıl yansımaları ise fuarlarda göreceğiz. Her şeye rağmen umutlu olmalı ve çok çalışmalıyız" dedi.

"Ukrayna ve İsrail'den artış var"

Ukrayna ve İsrail turizm pazarından artış olduğunu ifade eden Çetin, "İsrailli turist oranını 280 binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. Ukrayna'da ise 1 milyona kadar ulaşabiliriz. Çünkü pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa bu rakam 2 katına çıkar" diye konuştu.

İHA
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