Ünlü iş adamı Duran Akbulut hayatını kaybetti

Türkiye'de iş dünyasının önemli isimlerinin üye olduğu Büyük Kulüp'ün 21 yıldır başkanlığını yapan Duran Akbulut (80), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Büyük Kulüp, 1882 yılında İngiltere Büyükelçisi Sir Alfred Sandison tarafından Cercle a’Pera ismiyle kurulmuştu. Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapan yabancı elçiler ve ataşelerin üye olduğu bir kulüptü. İttihat ve Terakki döneminde önemli sayıda Türk üye kabul eden yapı, 1944’te Büyük Kulüp adını aldı.

Duran Akbulut ise 1996’dan bu yana Büyük Kulüp’ün başında bulunuyordu. Akbulut, son olarak 2012 yılında yapılan seçimleri kazanmış ve koltuğa tekrar oturmuştu.

Akbulut yaklaşık 1 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu ve bir aydır da hastanede bulunuyordu. Akbulut üç gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Akbulut'un dün gece ise yaşamını yitirdiği belirtildi.



DURAN AKBULUT KİMDİR?

1937 yılında Sivas’ın Suşehri kazasında doğan Akbulut, iİlk ve orta öğrenimini Sivas “Suşehri’nde” tamamlayarak, İstanbul’a geldi. 1959 senesinde ticarete atılarak” Goya” mağazalarına ortak oldu.



1970’lerde Cankurtaran Holding Bünyesinde Esem, Roventa, Adidas Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Aymasan A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adidas ve Esem şirketlerinde 28 yıl ortaklık yaptı.



1983’de Futbol Federasyon üyeliği, 1978 senesinden 1994 senesine kadar Büyük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, iki sene de ikinci başkanlık yaptı. 1996 senesinden itibaren 16 senedir Büyük Kulüp Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindeydi.