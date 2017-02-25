Ünlü oyuncu tutuklandı

2002 yapımı 'The Ring' (Halka) filminde 'Samana' karakterine hayat veren Daveigh Chase'in başı dertte...

'Halka' filminin ‘Samara’sı Daveigh Chase karakolluk oldu.

TMZ’nin haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, bir hastanenin önüne ölmek üzere olan bir adamı bırakıp kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Adamın hastaneye bırakıldığında yaşadığı, ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanı, Chase’in adamın ölümünde şüpheli olmadığını ileri sürdü. Başka bir iddia ise bir trafik kazası yaşandığı ve Chase'in bununla ilgili olabileceği yönünde.