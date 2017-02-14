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ÜNLÜ RESTORAN ZİNCİRİ SATILIYOR MU ?

Ünlü restoran zinciri satılıyor mu ?

Restaurant Brands International, Popeyes`i satın almak istiyor.

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Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre bünyesinde Burger King ve Tim Hortons fast-food zincirlerini barındıran Restaurant Brands Internatinoal, Popeyes Lousiana Kitchen'i satın almak istiyor.

Ancak kaynaklar, RBI ve Popeyes'in henüz fiyat üzerinde anlaşmaya varamadıklarını ve müzakerelerin devam edip etmeyeceğini belirsiz olduğunu da ifade ettiler.

Popeyes ve RBI müzakere yürüttüklerine dair haberler için yorum yapmadılar.

Popeyes'in 1600'ü ABD'de olmak üzere 2000 restoranı bulunuyor.

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