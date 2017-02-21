Ünlü spikere dayak davasında flaş gelişme

Spiker eşi Kübra Eken'i darp ederek beyin kanaması geçirmesine sebep olduğu gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenen eşinin yargılanmasına devam edildi. Adli Tıp Genel Kurulu, Kübra Eken'de meydana gelen beyin kanamasının anesteziye mi yoksa iddia edildiği şekilde darpa bağlı mı meydana geldiği sorusuna, "tıbben ayrım yapılamaz" cevabı verdi.

ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU DOSYADA

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. celsesine tutuksuz sanık Bülent Eken, mağdur Kübra Eken'in babası Lüfti ve ağabeyi Önder Yelkenci ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, mağdura anestezi ile yapılan sezaryen ameliyatının veya iddia edildiği gibi darp olayının beyin kanamasının meydana gelmesine neden olup olmayacağı sorusuyla Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilen dosyanın döndüğünü ifade etti. Kübra Eken'in avukatlarından Hasan Adil Atabay, sanık Neptün Eken'in kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep ederek yaralanmanın niteliğine ilişkin ek rapor alınmasını talep etti.

YENİ RAPOR İSTENDİ

Mahkeme, davaya ilişkin Adli Tıp raporlarının Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek mağdurda oluşan beyin kanamasının spinal anesteziye bağlı olarak oluştuğu kabul edildiği takdirde iddia edilen darp eylemi sonucu mağdurdaki yaralanmanın "Kasten yaralama" suçunun hangi fıkraları kapsamında kaldığı konusunda rapor düzenlenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

"TIBBEN AYRIM YAPILAMAZ"

39 uzman doktorun imzasıyla hazırlanan Adli Tıp Genel Kurulu raporunda Kübra Eken'in 23 Haziran 2013 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye gittiği belirtilerek, "Kişinin başının sağ tarafına 4 kez yumrukla vurularak darbedildiği iddiasının bulunduğu ve olay tarihli tıbbi belgede sol kulak üzerinde ekimoz tarif edildiği de göz önüne alındığında, mağdurun 23 Haziran 2013 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde hastaneye gitmesine neden olan bu tablonun spinal anetsiteziye bağlı olarak oluşan BOS kaçağı kaynaklı kanama alanında kendiliğinden başlayan yeni bir kanama olabileceği gibi, maruz kaldığı bildirilen travmanın etkisiyle mevcut kanama alanında yeni bir kanamanın da başlamış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamayacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Eken'in 20 Haziran 2013 tarihinde doğum yaptığı belirtilerek, hastaneden taburcu edildikten 2 sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikayetiyle eşi Bülent Eken tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü anlatıldı. Bu hastanede Kübra Eken'e beyin kanaması teşhisi konularak ameliyat yapıldığı kaydedilen iddianamede, Adli Tıp uzmanının, Kübra Eken'de kulak üstünde bulunan ekimozun kendiliğinden oluşamayacağı ve bir darp sonucu olabileceği, bu durumun da yaşamsal tehlikeye sebebiyet verdiği yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.