VALİ SAYESİNDE KAN DAVASI BAŞLAMADAN BİTTİ

Vali sayesinde kan davası başlamadan bitti

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan husumetin büyümemesi için Vali Tuna araya girerek aile üyeleriyle görüştü.

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Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde ikamet eden Tay ile Biniesed ailelerinin üyeleri arasında bir süre önce alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Dün de çıkan kavgada 5 kişinin taş ve sopalarla yaralanması üzerine husumetin daha fazla büyümesini istemeyen Tay ailesinin üyeleri, Tuna ile görüşmek için valilik önüne geldi.

Vali Tuna, ailenin ileri gelenleriyle makamında bir süre basına kapalı görüştükten sonra, Biniesed ailesinin üyeleriyle de konuşarak, sorunun daha fazla büyümesini engelledi.

Tarafların kavga nedeniyle sıkıntı çektiğini anlatan Çiftçi, "İnşallah konu hallolacak. Valimiz birkaç yere telefon açtı. Bu iş çözülecektir inşallah. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan, ailelerin yaşadıkları mahallelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

AA
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