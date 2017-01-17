Vali sayesinde kan davası başlamadan bitti

Seksenören ile Bağışlar mahallelerinde ikamet eden Tay ile Biniesed ailelerinin üyeleri arasında bir süre önce alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Dün de çıkan kavgada 5 kişinin taş ve sopalarla yaralanması üzerine husumetin daha fazla büyümesini istemeyen Tay ailesinin üyeleri, Tuna ile görüşmek için valilik önüne geldi.

Vali Tuna, ailenin ileri gelenleriyle makamında bir süre basına kapalı görüştükten sonra, Biniesed ailesinin üyeleriyle de konuşarak, sorunun daha fazla büyümesini engelledi.

Tarafların kavga nedeniyle sıkıntı çektiğini anlatan Çiftçi, "İnşallah konu hallolacak. Valimiz birkaç yere telefon açtı. Bu iş çözülecektir inşallah. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan, ailelerin yaşadıkları mahallelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.