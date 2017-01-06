VİNE TARİH OLUYOR

Vine tarih oluyor

Mobil uygulamalarda bir devrim yaratan Vine 17 Ocak tarihinde sadece web üzerinden çalışacak.

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Yıllarca milyonlarca kısa videoya ev sahipliği yapan ve kendi fenomenlerini yaratan Vine'ın son kullanma tarihi belli oldu. 17 Ocak itibariyle artık bu uygulama çalışmayacak; sadece web üzerinden erişim sağlanabilecek.

Twitter, içerik üreten popüler Vine fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden Vine, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı. Sadece eski videoların izlenebildiği Vine uygulaması şimdi tamamen kapanmak üzere hazırlık yapıyor.

17 OCAK'TAN SONRA VINE UYGULAMASI YOK

Twitter'ın Vine'ın şalterini indireceği tarih ise 17 Ocak olarak açıklandı. 17 Ocak'tan itibaren artık Vine uygulaması üzerinden videolara erişmek mümkün olmayacak. Ancak Vine'ın web sitesi erişilir olmaya devam edecek. Eski videoları izlemek isteyenler web sayfasını kullanabilecekler.

shifttdelete'in haberine göre Vine hayatına bir kamera uygulaması olarak devam edecek ve uygulamayı kullananlar, Twitter'a doğrudan video göndermek gibi pratik seçeneklere sahip olacaklar.

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