  • Okullarda 3 yeni yabancı dil öğretilecek
  • Minik Irmak'ın babası dehşet saçtı !
  • Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi
  • ''Menfez Paşası''nın ifadeleri şoke etti
  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında

YANKESİCİ ''SELFİE''YE YAKALANDI !

Yankesici ''selfie''ye yakalandı !

Eminönü vapurunda iki karkadaşın çektiği fotoğraftaki detay şoke etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Misafirini gezdirmek için vapura binen Elçin Özge Cörüt, burada arkadaşıyla birlikte fotoğraf çekti. İki genç bu anları unutulmak kılmak isterken yankesici de kadraja girerek kendisini ele verdi.

İstanbul'da yaşayan Elçin Özge Cörüt, arkadaşı Fatih Özkan ile birlikte Almanya’dan gelen misafirlerini gezdirmek için Eminönü’nden Üsküdar’a giden şehir hatları vapuruna bindi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen Fatih Özkan, vapur Üsküdar İskelesi’ne yanaşırken Cörüt’le birlikte selfie çekti. Genç kadın, o sırada çantasının kurcalandığını hissetti. Arkasını dönüp çantayı kontrol ettiğinde cüzdanının çalındığını fark etti. İkili hemen az önce çektikleri fotoğraflara baktı.

58ad0940c03c0e1298cdc0ae.jpg

Fotograf delil sayıldı

Yankesicinin cüzdanını çalma anının selfie karelerine de yansıdığını gören Elçin Özge Cörüt, fotoğraflardan şüpheliyi tespit etti. Genç kadının tepkisi üzerine şüpheli M.Ö. iddiayı reddetti. Bu sırada devreye giren vapurda görevli güven timlerinin yaptığı aramada çalınan cüzdan M.Ö.’nün iç çamaşırından çıktı.

Şüpheli adli işlemler için Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hırsızlık anının bulunduğu fotoğraf da suç delili sayıldı.

Habertürk
45
-
Ozan Arif referandumda ne diyecek ?Ozan Arif referandumda ne diyecek ?
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''''Büyükanıt Erdoğan'a söylemişti''
Bahçeli'den Ak Parti'ye idam restiBahçeli'den Ak Parti'ye idam resti
Müdürün referandum paylaşımına suç duyurusuMüdürün referandum paylaşımına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS