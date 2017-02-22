Yankesici ''selfie''ye yakalandı !

Misafirini gezdirmek için vapura binen Elçin Özge Cörüt, burada arkadaşıyla birlikte fotoğraf çekti. İki genç bu anları unutulmak kılmak isterken yankesici de kadraja girerek kendisini ele verdi.

İstanbul'da yaşayan Elçin Özge Cörüt, arkadaşı Fatih Özkan ile birlikte Almanya’dan gelen misafirlerini gezdirmek için Eminönü’nden Üsküdar’a giden şehir hatları vapuruna bindi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştirmek isteyen Fatih Özkan, vapur Üsküdar İskelesi’ne yanaşırken Cörüt’le birlikte selfie çekti. Genç kadın, o sırada çantasının kurcalandığını hissetti. Arkasını dönüp çantayı kontrol ettiğinde cüzdanının çalındığını fark etti. İkili hemen az önce çektikleri fotoğraflara baktı.

Fotograf delil sayıldı

Yankesicinin cüzdanını çalma anının selfie karelerine de yansıdığını gören Elçin Özge Cörüt, fotoğraflardan şüpheliyi tespit etti. Genç kadının tepkisi üzerine şüpheli M.Ö. iddiayı reddetti. Bu sırada devreye giren vapurda görevli güven timlerinin yaptığı aramada çalınan cüzdan M.Ö.’nün iç çamaşırından çıktı.

Şüpheli adli işlemler için Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hırsızlık anının bulunduğu fotoğraf da suç delili sayıldı.