YEŞİM SALKIM KANSERE YAKALANDI

Yeşim Salkım kansere yakalandı

Dizi setlerine geri dönen pop müziğin güçlü sesi Yeşim Salkım, telefonla bağlandığı Duymayan Kalmasın programına olay açıklamalarda bulundu.

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Galerici Murat Karabova’yla aşk yaşadığı iddiasına açıklık getiren Salkım, bu sırada herkesten gizlediği bir gerçeğini anlattı:

“Murat(Karabova) çok eski dostum. Ben çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yıl önce yaşadığım boşanmanın travmasını hala atlatamadım. Çünkü Hakan’la (Eratik) hiç beklemediğim bir anda boşandık. Benim 5,5 yaşında bir kızım var. O dönem kanserin eşiğinden döndüm. Rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahmim alındı. Karnımda 38 dikiş var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaşmadım. Benim başka dertlerim var yani…”

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