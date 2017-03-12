YGS soru ve cevapları açıklandı

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017 YGS) tamamlandı. Toplamda 2 milyon 265 bin 902 adayın başvuru yaptığı sınav saat 10.00-12.40 arasında uygulandı. Sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle sınav merkezlerine gelen öğrenciler saat 09.00’dan itibaren, güvenlik kontrolünden geçirilerek tek tek salonlara alındı. Zorlu üniversite maratonunun ilk sınavı olan YGS soru ve cevapları kısa sürede açıklandı. İstedikleri bölüm için yeterli puan alıp alamayacaklarını merak eden adaylar, YGS soru ve cevapları üzerinden netlerini belirleyerek bir tahminde bulunmak istiyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YGS soru ve cevaplarının internet üzerinden erişime açıldığı belirtildi. İşte tüm detaylar...

YGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2017 YGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 12 Mart 2017 tarihinde saat 14:30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

YGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2017-YGS’de kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkçe, sosyal bilgiler, temel matematik ve fen bilimleri olmak üzere dört testten oluşan YGS’de adaylara her testten 40’ar olmak üzere toplam 160 soru yöneltildi ve 160 dakika verildi. YGS sınav sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak.

İkinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) katılmak isteyenlerin ise YGS’de 180 baraj puanını geçmesi gerekiyor. YGS’den bu puanları elde edenler, LYS’lere katılmak için 4-17 Nisan arasında başvuru yapabilecek.

YGS HATALI SORULARA NASIL İTİRAZ EDİİLİR?

Soruların hatalı olduğunu düşünen adayların, incelenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) itiraz hakkı var. İtirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) yapılabiliyor. Yani 15 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar adayların hatalı olduğunu düşündüğü soru için 2016 ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurması gerekiyor.

İTİRAZ İÇİN 20 LİRA YATIRMANIZ GEREKİYOR

Her dilekçede sadece bir soruya itiraz yapılacak; soru başına 20 TL itiraz ücreti ödenecek. Adayların, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekiyor.

Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak evrak referans numarasının yer alması şart. Adayların, dilekçelerinin aslını ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 bilkent/Ankara adresine ulaştırmaları gerekiyor. Merkeze faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacak.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacak.

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sona erdi.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Sınav, saat 10.00'da başladı ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.

Adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri binaların önünde hazır bulundu.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve saat 9.45'te sınav binaları kapatıldı.

Sınavda, Milli eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

YGS sonuçlarının kullanımı

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

YGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

YGS’de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

Sınavda tüm testlerde toplam 160 soru bulunuyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Lise son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacak. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.



Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler, YGS Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutularak, Felsefe alanından 5 soruyu cevaplandıracaklar. 2017-YGS Sosyal Bilimler Testi’nde toplam 45 soru var. Tüm 2017-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.

LYS başvuruları 4-17 Nisan'da

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

YGS'ye geç kalanlar gözyaşlarına boğuldu

Tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 10.00'da YGS başladı. Adaylar sınav salonlarına saat 09.00'dan itibaren alınmaya başlandı. Sınav saat 10.00'da başlamasına rağmen bu yıl ÖSYM kural değişikliğine giderek, salona aday alımlarını saat 09.45'e çekti. Bu nedenle de adaylar zor anlar yaşadı. Kural değişikliğinden haberi olmayan ve saat 10.00'a kadar alınacağını düşünen 2'si erkek 4 aday saat 09.49'da İsmet İnönü İlkokulu'nda sınava girmeye gelince yetkililer tarafından sınav salonuna alınmadı. Adayların itirazına rağmen ÖSYM yetkilisi, saat 09.45'i geçtiği için sınava girmelerine izin vermedi. Bunun üzerine bir genç kız gözyaşlarına boğularak evraklarını yırttı. Dakikalarca okulun bahçesinde ağlayan gen kız, daha sonra okuldan ayrıldı.