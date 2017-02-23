Zekai Aksakallı için flaş karar !

Ömer Halisdemir’in şehit edilmesiyle ilgili dava 20 Mart’a ertelendi. Davada Özel Kuvvetler Komutanı Korg. Zekai Aksakallı’nın tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davaya bakan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaasının ardından, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanamamış olması ve adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağını göz önüne alarak, tüm sanık ve sanık avukatlarının tahliye istemlerinin reddine karar verdi.

Bir sonraki duruşmada tanıkların dinleneceğini belirten heyet, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz ve Yüzbaşı Volkan Vural Bal'ın ilk gün tanıklık edeceğini bildirdi.

Yargılama konusu olaya ilişkin tüm kamera kayıtlarının çözümünün yapılıp, rapor haline getirilmesi için uzman heyet oluşturulmasına karar veren mahkeme, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın suç tarihindeki emir komuta zincirini gösterir görev tablosu ile sanıkların Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği Casa tipi uçağın iç mekanını, oturma düzenini ve içerideki mesafeleri gösteren rapor istenmesine hükmetti.

Sanıkların kimlik bilgileri ve cep telefonlarından yararlanılarak, "ByLock" kullanıcısı olup olmadıklarının anlaşılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılacağını bildiren mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak, el konulan dijital belgelere ilişkin inceleme sonuçlarının dosyaya kazandırılması kararı aldı.

Şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice, babası Hasan Hüseyin ile kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir ile olayda yaralanan İsmail Oğuz ve karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin'in müdahillik talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde görüleceğini açıkladı.