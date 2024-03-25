Amerika’da Ev Almak ve ABD Vatandaşı Olmayanların Ev Alırken Bilmesi Gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk sahibi olmak, birçok yatırımcı için cazip bir seçenektir.

Ancak, ABD vatandaşı olmayanlar Amerika’da ev almak için, ekstra adımlar ve dikkate alınması gereken özel durumlarla karşılaşabilir. İşte ABD'de ev almayı düşünen yabancı uyrukluların bilmesi gerekenler:

Vize Durumu ve İzinler

ABD'de gayrimenkul satın almak için bir vize veya daimi oturma iznine ihtiyacınız yoktur. Ancak, ülkede uzun süreli kalmak veya evinizi ziyaret etmek istiyorsanız, uygun bir vizeye sahip olmanız gerekebilir. Turist vizesi (B-2), genellikle kısa süreli ziyaretler için yeterli olabilirken, daha uzun süreler için öğrenci (F-1), iş (E-2, L-1 gibi) veya yatırımcı vizeleri (EB-5) gibi diğer vizelerin koşullarını araştırmak önemlidir.

Mali Durum

ABD'deki ev alımları genellikle önemli bir mali yatırımı temsil eder. Uluslararası alıcılar, satın alma işlemine başlamadan önce mali durumlarını ve finansman seçeneklerini dikkatlice değerlendirmelidir. Nakit alımlar en basit yöntem olmakla birlikte, ABD bankalarından veya finans kuruluşlarından mortgage kredisi almak mümkün olabilir. Bu süreç, yerel alıcılara göre daha karmaşık ve zorlu olabilir, çünkü yabancı uyruklular için kredi değerlilik standartları ve gereksinimleri farklılık gösterebilir.

1040NR Vergi Beyanı Nedir?

1040NR, ABD dışında ikamet eden ve ABD kaynaklı geliri olan yabancı uyrukluların kullanması gereken bir vergi beyan formudur. Bu form, ABD'deki mülkünüzden elde ettiğiniz kira geliri gibi gelirleri beyan etmek için kullanılır. Doğru vergi planlaması ve uyumu sağlamak, olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

IRS Publication 515

IRS Publication 515, ABD kaynaklı geliri olan yabancı uyruklular için vergi kesintisi ve raporlama gerekliliklerini detaylandırır. Bu yayın, gayrimenkul yatırımları ve kira geliri gibi konularda yabancı uyruklulara yönelik vergi uygulamalarını açıklar. Yatırımcılar, bu rehberi kullanarak ABD'deki mülklerinden elde ettikleri gelir üzerinden doğru vergi kesintilerini yapabilir ve gerekli raporlamaları gerçekleştirebilirler.

Depozito Süreçleri

ABD'de ev satın alırken, teklifinizin kabul edilmesi durumunda genellikle bir depozito yatırmanız gerekecektir. Bu depozito, genellikle satış fiyatının bir yüzdesi olarak belirlenir ve satıcıya ciddiyetinizi gösterir. Depozitonun miktarı, anlaşmanın koşullarına ve bölgesel uygulamalara göre değişiklik gösterebilir. Satın alma işlemi başarıyla tamamlandığında, bu depozito genellikle toplam satış bedelinden düşülür.

Ev Alım Süreci

ABD'de bir ev satın almak, teklif vermeden kapanış işlemlerine kadar birkaç adımdan oluşur. Süreç, mülkün seçimi, teklif verme, satıcının teklifi kabul etmesi, evin teknik incelemesi, finansmanın sağlanması ve son olarak kapanış işlemleri ile tamamlanır. Uluslararası alıcılar, bu süreci kolaylaştırmak için yerel bir gayrimenkul danışmanı veya avukat ile çalışmalıdır.

Vergilendirme ve Ev Sigortası

ABD'de mülk sahibi olmanın vergisel yükümlülükleri ve avantajları vardır. Mülk vergileri, bölgeye ve mülkün değerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca, mülkünüzü korumak için uygun bir ev sigortası poliçesi edinmek önemlidir. Ev sigortası, doğal afetler, hırsızlık ve diğer zararlara karşı koruma sağlar. Uluslararası alıcılar, sigorta seçeneklerini ve vergi yükümlülüklerini anlamak için profesyonel danışmanlık almalıdır.

Amerika Ev Fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ev fiyatları, lokasyon, evin büyüklüğü, durumu ve piyasadaki genel arz-talep dengesine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Kıyı şehirleri ve metropol alanları genellikle iç kesimlere göre daha yüksek fiyat aralıklarına sahiptir. Örneğin, Kaliforniya ve New York gibi eyaletlerdeki büyük şehirler, ABD'nin diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek ev fiyatlarına sahiptir.

Ev fiyatlarını etkileyen diğer faktörler arasında mülkün yakın olduğu eğitim kurumları, altyapı olanakları ve yerel iş piyasası yer alır. Ayrıca, son yıllarda görülen mortgage faiz oranlarındaki dalgalanmalar da alıcıların satın alma gücünü etkileyerek genel ev fiyatları üzerinde önemli bir rol oynar.

Potansiyel alıcılar için, ev fiyatlarındaki bu çeşitliliği anlamak, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun mülkü bulmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, piyasa trendlerini ve yerel fiyat değişimlerini takip etmek, iyi bir yatırım yapmanın anahtarlarından biridir.

Amerika’da Ev Kiralama

Amerika'da ev kiralama süreci, birçok yönüyle diğer ülkelerdeki süreçlere benzer, ancak bazı özel farklılıklar içerir. Kiralık mülk arayanlar için başlıca adımlar şunlardır:

Pazar Araştırması: Kiralanacak bölgeyi belirlemek ve bölgedeki ortalama kira fiyatlarını araştırmak önemlidir. Böylece, bütçenize uygun bir yerde mülk arayışına başlayabilirsiniz.

Mülkleri İnceleme: Online ilan siteleri, gayrimenkul acenteleri ve yerel gazeteler aracılığıyla mevcut kiralık mülkleri inceleyin. Beğendiğiniz mülkler için ziyaretler planlayın.

Başvuru Süreci: Beğendiğiniz bir mülk bulduğunuzda, genellikle bir kiralama başvurusu doldurmanız gerekir. Bu süreçte kredi raporu, gelir belgesi gibi belgeler istenebilir.

Sözleşme ve Depozito: Kiralama şartları üzerinde anlaştıktan sonra, genellikle bir güvenlik deposi ve ilk ay kirasını ödemeniz gerekecektir. Kiralama sözleşmesini imzalamadan önce dikkatlice okuyun.

Kira fiyatları, konum, mülkün büyüklüğü ve olanaklarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca, kira sözleşmeleri genellikle 12 ay sürelidir, ancak bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun süreli sözleşmeler de mümkün olabilir.

Amerika’da Ev Almak Kiraya Vermek ve VegaWest İle Çok Kolay!

Ev sahibi olmak ve bu mülkü kiraya vermek, Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir yatırım stratejisidir. VegaWest ile bu süreç, yatırımcılar için oldukça basit ve kârlı hale gelir. İşte bu sürecin avantajları:

Profesyonel Yönetim: VegaWest, mülkünüzün yönetimini üstlenerek kiracı bulma, mülk bakımı ve kira toplama gibi işlemleri sizin için halleder.

Yüksek Kira Geliri: Uzmanlarımız, mülkünüzü piyasa koşullarına en uygun fiyatla kiraya vererek maksimum gelir elde etmenizi sağlar.

Yatırım Danışmanlığı: Mülk satın almadan önce en uygun bölgeler ve mülk türleri hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık sunarız.

Yasal Süreçlerin Kolaylaştırılması: Kira sözleşmeleri, vergi işlemleri ve diğer yasal gereklilikler konusunda profesyonel destek sağlarız.

Ev alıp kiraya vermek, uzun vadede sabit gelir elde etme ve mülk değerinin artışından faydalanma fırsatı sunar. VegaWest ile bu süreçte yanınızda güçlü bir partneriniz olur.

Amerika’da Konut Kredisi Kullanma Şartları Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahibi olmanın birçok yolu vardır ve bunlardan biri de konut kredisi kullanmaktır. Yabancı uyruklular dahil herkes için konut kredisi kullanmanın bazı genel şartları vardır:

Kredi Puanı: Kredi puanı, kredi başvurusunda bulunan kişinin finansal güvenilirliğini gösteren bir sayıdır. Yüksek bir kredi puanı, daha iyi kredi koşulları anlamına gelir.

Gelir ve İstihdam Durumu: Kredi verenler, borçlunun geri ödeme yapabilecek düzeyde düzenli bir gelire sahip olup olmadığını değerlendirir. Bu nedenle, istihdam durumu ve gelir belgeleri önemlidir.

Borç/Gelir Oranı: Bu oran, kişinin aylık gelirinin ne kadarının mevcut borçlarına gittiğini gösterir. Düşük bir borç/gelir oranı, daha iyi kredi şartları elde etmenizi sağlar.

Peşinat Miktarı: Genellikle, mülkün değerinin belirli bir yüzdesi kadar peşinat yapmanız beklenir. Peşinat miktarı ne kadar yüksekse, kredi koşulları o kadar avantajlı olabilir.

ABD'de konut kredisi almak için yabancı uyrukluların karşılaştığı ek zorluklar arasında sınırlı kredi geçmişi ve belgelerin doğrulanması yer alabilir. Ancak, uluslararası borçlular için özel kredi programları ve danışmanlık hizmetleri de mevcuttur.

Amerika’da Ev Alma Süreci Nasıl İşler?

Amerika'da ev alma süreci, bir dizi adımdan oluşur. Bu sürecin her adımı, alıcının ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

Depozito Ne Zaman Yatırılır?

Ev alım sürecinde, teklifin kabul edilmesinden sonra genellikle ciddiyet depozitosu (earnest money deposit) yatırılır. Bu depozito, genellikle satış fiyatının %1-2'si kadardır ve alıcının teklifine bağlılığını gösterir.

Teknik Denetim Aşaması

Teklif kabul edildikten sonra, alıcı genellikle mülkün detaylı bir teknik denetimini (home inspection) yapılması için profesyonel bir hizmet alır. Bu denetim, mülkün durumu hakkında detaylı bilgi sağlar ve olası onarım ihtiyaçlarını ortaya çıkarır.

Tapu Devri

Teknik denetim ve finansmanın onaylanmasının ardından, satış işlemi kapanış (closing) aşamasına ilerler. Bu aşamada, alıcı ve satıcı, satışın tamamlanması ve tapunun alıcıya devredilmesi için gerekli belgeleri imzalar. Kapanış işlemleri genellikle bir avukat veya başka bir hukuk profesyoneli tarafından yönetilir.

ABD’de Ev Satın Almak Ne Kadar Sürer?

ABD'de ev satın almanın süresi, piyasa koşullarına, mülkün durumuna ve alım-satım işleminin karmaşıklığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Genel olarak, teklifin kabul edilmesinden kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre 30 ila 60 gün arasında değişebilir. Ancak, özellikle finansmanın onaylanması veya teknik denetim gibi adımlarda beklenmedik gecikmeler olursa, bu süreç daha uzun sürebilir.

Amerika’da Ev Almak Vatandaşlık

Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk sahibi olmak, doğrudan vatandaşlık veya oturma izni sağlamaz. Ancak, belirli yatırım programları aracılığıyla, önemli miktarda yatırım yapan yabancı uyruklulara oturma izni veya diğer göçmenlik avantajları sunulabilir. EB-5 Yatırımcı Vizesi programı, belirli bir yatırım miktarını ve istihdam yaratma kriterlerini karşılayan yatırımcılara yönelik bir örnektir. Yine de, mülk satın almanın göçmenlik statüsü üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için bir göçmenlik avukatıyla danışmanlık yapmak önemlidir.

Amerika’da Ev Alırsam Vize Alabilir Miyim?

Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk sahibi olmanın birçok avantajı bulunsa da, doğrudan bir vize veya oturma izni sağlamadığını belirtmek önemlidir. Mülk sahipliği, vize başvurusu sırasında maddi durumunuzu destekleyici bir faktör olarak değerlendirilebilir, ancak tek başına bir vize veya oturma izni garantisi anlamına gelmez.

Vize başvurusunda bulunurken, ABD Göçmenlik Bürosu'nun (USCIS) belirlediği kriterlerin tamamı dikkate alınır. Bu kriterler arasında mali durum, ziyaret amacı, ABD'de kalma süresi ve ülkenize dönüş bağınız gibi unsurlar yer alır. Mülk sahibi olmak, bu kriterlerin sadece birini olumlu yönde etkileyebilir.

Amerika’da Oturma İzni Nasıl Alınır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma izni (Green Card), birkaç farklı yöntemle elde edilebilir. Bunlar arasında aile birleşimi, işe alım, mülteci veya iltica statüsü ve çeşitli yatırımcı vizeleri yer alır.

Özellikle yatırımcılar için, EB-5 Yatırımcı Vizesi programı önemli bir fırsat sunar. Bu program, belirli bir yatırım miktarını ABD ekonomisine yatıran ve belirlenen sayıda Amerikan vatandaşı için iş imkanı yaratan yabancı uyruklulara oturma izni sağlar.

Her oturma izni kategorisinin kendine özgü şartları ve süreçleri vardır. Bu nedenle, belirli bir kategoriye başvurmadan önce detaylı bilgi edinmek ve gerektiğinde bir göçmenlik avukatından yardım almak önemlidir.

Amerika’da Oturum Almak

Amerika Birleşik Devletleri'nde oturum almak, birçok kişi için uzun ve karmaşık bir süreç olabilir. Oturma izni (Green Card) elde etmek için en yaygın yöntemler arasında aile üzerinden sponsorluk, işveren sponsorluğu, çeşitli göçmenlik programları (örneğin, EB-5 Yatırımcı Vizesi) ve özel yetenek sahipleri için sunulan seçenekler bulunur.

Oturum izni süreci, genellikle başvuru sahibinin durumuna, başvuru türüne ve USCIS'in mevcut iş yüküne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Başvuru süreci, gereken belgelerin toplanması, form doldurma, röportajlar ve bazen de uzun bekleme süreleri içerir.

Bu sürecin başarılı olması için doğru kategoride başvuru yapmak, tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmak ve prosedürlere sıkı sıkıya uymak gereklidir.

Sonuç

Amerika Birleşik Devletleri'nde mülk sahibi olmak, yatırım yapmak ve hatta oturma izni elde etmek, detaylı bir planlama ve bilgi gerektiren süreçlerdir. Mülk satın almak, kendi başına oturma izni veya vatandaşlık sağlamasa da, genel maddi durumunuzu güçlendirerek bu hedeflere ulaşmada olumlu bir etken olabilir.

Amerika'da yaşamak ve yatırım yapmak isteyen yabancı uyruklular için doğru bilgiye sahip olmak, süreçleri doğru yönetmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir. Bu rehber, Amerika Birleşik Devletleri'nde ev alımı, kiralama, oturma izni ve yatırım süreçleri hakkında temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Her adımda, yasal gerekliliklerin ve prosedürlerin farkında olmak ve bunlara uyum sağlamak, sürecin başarılı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.