Smartpro Teknoloji Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyor

Bilişim sektöründe 20. yılını kutlayan Smartpro Teknoloji, Haziran ayında başlayacak olan Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimiyle 30 kişiye %100 burs verecek ve başarılı öğrencilerin istihdam edilmelerine katkıda bulunacak.

Türkiye’nin bilişimci kaynağı Smartpro Teknoloji, sektördeki 20. yılında Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi ile geleceğin teknolojisini ülkemizde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Haziran ayında başlayacak olan eğitimlere katılan ve istenilen şartları karşılayan 30 kişi, Smartpro Teknoloji tarafından verilen %100 burs ile yapay zeka uzmanı haline gelecek. Öğrenciler 9 ay boyunca aldıkları eğitimler sonucunda Python, derin öğrenme, makine öğrenimi ve veri bilimi gibi alanlarda uzmanlık elde edecek. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar iş hayatına kazandırılacak.

“Belirli şartları karşılayan öğrencilere %100 burs imkanı sağlayarak, sektördeki uzman ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Dünya standartlarına uygun müfredatı ve deneyimli eğitmen kadrosuyla öne çıkan Smartpro Teknoloji, Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi ile küresel çapta ihtiyaç duyulan personeller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. %89 işe yerleştirme oranına sahip eğitim akademisi, “Mezun Havuzu” sistemiyle, öğrencilerini iş hayatında da desteklemektedir. Sektördeki 20. Yılını kutlayan Smartpro Teknoloji, Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi almak isteyenler için özel ve kapsayıcı bir burs programı oluşturarak lider duruşunu sürdürmektedir.

Smartpro Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Önder Eker, Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi hakkında, "Bilişim sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere ayak uydurabilmek adına Smartpro Teknoloji olarak Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimini başlatıyoruz. Bu eğitime katılan öğrencilere %100 burs imkanı sağlayarak, sektördeki uzman ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyoruz,” ifadesiyle, bursun temelindeki gerçeği dile getiriyor. Eker, “Yapay zekaya yönelik yatırımlar yalnızca firmaları değil, bireyleri de ilgilendiriyor. Günümüzde yapay zeka teknolojisine hakim tek kişi, devasa bir şirketin kabiliyetine sahip konumda,” diyerek, yapay zekanın önemine de dikkat çekiyor.

“Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi, temel prensiplerden başlayarak ileri seviye konuları kapsayan kapsamlı bir müfredat sunacak.”

30 kişinin ücretsiz olarak katılabileceği, her yaş ve uzmanlık seviyesinden kişiye uygun Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi, temelden ileri düzeye uzanan bir müfredatla hazırlandı. Smartpro Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cabir Durdu, "Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi, temel prensiplerden başlayarak ileri seviye konuları içeren kapsamlı bir eğitim programına sahip. Öğrenciler gerçek dünya problemlerine yapay zeka çözümleri üretme, derin öğrenme ve makine öğrenimi gibi alanlarda uzmanlaşacak. Smartpro Teknoloji’den eğitim alanlar, yurt içi ve yurt dışındaki yapay zeka projelerinde uzman unvanıyla görevlendirilebilecek,” açıklamasıyla, mezunlarının kariyer olanaklarını özetliyor. Durdu, "Geleceğin sektöründe yer almak için bu değerli burstan yararlanmak isteyenler, https://smartpro.com.tr/tam-burslu-yapay-zeka-egitimi/ üzerinden başvurularını yapabilir," diyerek, adaylara sesleniyor.

Smartpro Teknoloji Yapay Zeka Bölüm Başkanı Kartal Derin, dünya genelinde yapay zekaya yönelik ilginin artışına dikkat çekti. Derin, “Yapay zeka uzmanlarına inanılmaz bir talep var. Her sektörden firma, markalarının değerini artırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için yapay zekaya ihtiyaç duyuyor. Erken dönemde yapay zeka uzmanı olanlar, uluslararası projelerde yüksek mevkide görev alma şansına sahip olacak. Yetiştireceğimiz uzmanlar, aldıkları eğitim sayesinde yapay zekanın her alanında çalışabilecek,” sözleriyle, yapay zeka uzmanlığının kariyer fırsatlarını vurguluyor.

Türkiye’nin en köklü bilişim eğitim merkezi Smartpro Teknoloji, 20. yılında sektöre yaptığı yatırımları Yapay Zeka Uzmanlığı eğitimi ve bursuyla taçlandırıyor ve böylece ülkemize katma değer kazandırmaya devam ediyor.

Smartpro Teknoloji Hakkında:

Smartpro Teknoloji, Türkiye'nin önde gelen bilişim uzmanlık, eğitim ve gelişim merkezidir. Kuruluşundan bu yana sektördeki lider kurumlarla iş birliği yaparak, mezunlarını sektörde başarılı bir kariyere yönlendirmiştir. Smartpro bünyesinde görev alan uzmanlar, Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarının bilgi işlem altyapılarını yönetmiş ve uluslararası projelere imza atmıştır.