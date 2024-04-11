1 aylık bebeğinin boynunu kıran babanın cezası belli oldu

İngiltere'de 2017 yılında darp edilerek hayatını kaybeden 4 haftalık Ollie'nin anne ve babası, çocuğun ölümüyle ilişkilendirilerek hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de 4 haftalık oğlunun boynunu kırarak ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Michael Davis, olaydan yedi yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırıldı. En az 22 yıl hapiste kalmak üzere ömür boyu hapis cezası alan Davis, geçen ay atılı suçtan suçlu bulunmuştu. 31 yaşındaki anne Kayleigh Driver da çocuğun ölümüne ya da çocuğun ciddi fiziksel zarar görmesine izin ya da sebebiyet vermek suçundan suçlu bulunduktan sonra 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BOYNU KIRILDI, KABURGALARINDA DA 23 KIRIK VARDI

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Leicester'da yaşanan ve 1 aylık Ollie Davis'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, baba Davis'in oğlu Ollie'nin acı çekmesi karşısında 'duygusuz bir kayıtsızlık' sergilediğine hükmetti. Baba, ayrıca iki kez kasıtlı ağır yaralamadan suçlu bulundu. Mahkeme, bebeğin omurgasında hasara sebep olaydan önce de dört şiddet olayında başka yaralar aldığını kaydetti.

Hakim, "Bu bir dizi korkunç yaraya sebep olmak için en az 5 farklı mekanizma gerekiyordu. Michael Davis; o gece çok kızdığınızdan ve bunun da korkunç bir şiddete yol açtığından şüphem yok" dedi. Hakim, Davis'in olay sonrası tıbbi yardım istemediğini kaydetti.

'BU, SİZİ UYANDIRMIŞ OLMALIYDI'

4 haftalık Ollie, boynu kırıldıktan ve 23 kaburga kırığı yaşadıktan sonra 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçleri altı yıldır devam ediyordu.

Hakim, anne Driver ile ilgili değerlendirmesinde de "Saldırıya uğradıktan sonra Ollie'nin ağlamasını duymuş olmalısınız çünkü yatak odasında berabermişsiniz. Bu, sizi uyandırmış olmalıydı" ifadelerini kullandı. Acil durum servisleri, 21 Ekim 2017'de ailenin evine çağrıldıklarında Ollie'nin baygın durumda olduğunu görmüştü. Çocuk hastanede hayatını kaybetmiş, vücudunda bariz bir yara izi bulunmamıştı. Fakat yapılan otopsi, çocuğun boynundaki kırığın devam eden etkileri sonucu öldüğünü göstermişti.

İkili, çocuğu ne olduğunu açıklayamayınca ilk olarak 27 Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı. Kanıt toplama sürecinin ardından anne ve babaya Ekim 2021'de resmi olarak suçlama yöneltildi. İkisi de ne olduğuyla ilgili bilgilerinin olmadığını ileri sürdü.