150 milyon yıl önce denizlerin hakimiydi... Dev kafatası bulundu

İngiltere'nin güneyindeki Jurassic Sahili'nde, 150 milyon yıl önce denizlere korku salan vahşi deniz sürüngeni pliozora ait devasa bir kafatası bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, paleontolog Steve Etches, 2 metre uzunluğundaki fosil kafatasının şimdiye kadar bu türde keşfedilen en eksiksiz örneklerden biri olduğunu belirtti ve kafatasının, antik yırtıcıya dair yeni bilgiler verdiğini vurguladı.

Etches, "Bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en iyi fosillerden biri. Onu benzersiz kılan şey eksiksiz olması. Alt çene ve üst kafatası, yaşamda olduğu gibi birbirine geçmiş durumda. Dünya çapında, bu ayrıntı düzeyine sahip çok az örnek bulunmuştur. Bulunduklarında da pek çok parça eksik oluyor. Oysa bu, biraz çarpık olsa da, her kemiği mevcut. Kafatası, çoğu insanın boyundan daha uzun, bu da size yaratığın genel olarak ne kadar büyük olması gerektiği hakkında bir fikir veriyor. İstemeden de olsa 130 dişine, özellikle de ön taraftakilere odaklanıyorsunuz. Uzun ve jilet gibi keskin olan bu dişler tek bir ısırıkla öldürebilir. Dişlere biraz daha yakından baktığınızda, her bir dişin arkasında ince çıkıntılar olduğunu görebilirsiniz. Bu çıkıntılar, hem eti delmede hem de ikinci ısırığın süresini azaltmada canavara yardımcı oluyordu" ifadesinde bulundu.

Pliozoru, suda yaşayan T-Rex'lere benzeten Bristol Üniversitesi'nden Dr. Andre Rowe, "Hayvan o kadar büyüktü ki, bence kendi alanına girecek kadar talihsiz olan her şeyi etkili bir şekilde avlayabilirdi" dedi.

Etches'in arkadaşı kafatasını, dünya mirası listesinde bulunan Jurassic Sahili'nde gezdiği sırada tesadüfen pliozorun burun ucuna rastladı.

Fosil meraklısı olan Phil Jacobs, rastladığı burun ucunun taşıyamacağı kadar olduğunu anlayınca Etches'ten yardım istemeye gitti. İkili, buldukları fosili taşıyabilmek için derme çatma bir sedye hazırladı. Ancak buldukları fosilin geri kalanı devasa çıktı.

BBC Türkçe