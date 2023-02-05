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1923'ten beri ilk: Genç kızı diri diri yedi!

1923'ten beri ilk: Genç kızı diri diri yedi!
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Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri’ne giren genç kız köpek balığı saldırısına uğradı.

BBC’nin haberine göre, eyaletin iç kısımlarına kadar uzanan Swan Nehri’nde deniz motoru kullanan 16 yaşındaki genç kız, yunus balıkları ile yüzmek için suya girdi.

Yetkililer, kızın yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

1923’TEN BU YANA İLK VAKA

Swan Nehri’nde 1923’ten bu yana ilk kez köpek balığı saldırısı vakası yaşandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde 2020 yılında 7, 2021 yılında 2 kişi köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Etiketler köpek balığı saldırı nehir
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