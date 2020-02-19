3 ülkeden gerginliğin arttığı İdlib'de Türkiye'ye destek !

Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek üzere toplanan BMGK toplantısından Esed rejimine "Saldırılara son ver" çağrısı çıktı. ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeyinde artan tansiyonu görüşmek için toplandı. Toplantıdan, Türkiye'nin gözlem noktalarını hedef alan Esed rejimine "Saldırılara son ver" çağrısı çıktı.

ABD, ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN ORTAK ÇAĞRI

ABD, Almanya ve İngiltere rejime, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de çocuklar soğuktan ölürken, rejimin, destekçileri Rusya, İran ve Hizbullah'ın saldırılarıyla askeri zafer ilan ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirten Craft, şunları kaydetti:

"ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok."

"KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

Craft, ABD'nin, ateşkesin yeniden sağlanması ve rejim güçlerinin 2018'de Soçi'de varılan ateşkes hattına geri çekilmesi için diplomatik çabalar konusunda Türkiye ile koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının çevresinde artan gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, "Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz." dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Türkiye'ye saldırıların durması gerek. Türkiye İdlib'de barışçıl bir çözüm için çaba gösterdi ve gerginliğin artmasının halihazırda 3,5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye'yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM'DEN RUSYA VE TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Öte yandan, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendiren Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen çatışmaların daha fazla kitlesel yerinden edilme ve insani felakete neden olacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'de rejim ve destekçilerinin M5 kara yolunun doğusunun tamamını ve kara yolunun batısındaki bazı bölgelerle Halep'in batı kırsalını ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye'de artan tehlikeye dikkati çeken Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.