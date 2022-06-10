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4 Türk'ü taşıyordu, radardan kayboldu

4 Türk'ü taşıyordu, radardan kayboldu

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopter radardan kayboldu.

AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopter radardan kayboldu. 

Helikopteri arama çalışmaları Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürüyor. Helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği ifade edildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi. Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

Etiketler helikopter italya Türk Türkler yolcu Türk yolcular
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