  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 9 bin dolar vererek kayıt olduğu flört sitesine ''yeterli kadın'' olmadığı gerekçesiyle dava açtı

9 bin dolar vererek kayıt olduğu flört sitesine ''yeterli kadın'' olmadığı gerekçesiyle dava açtı

9 bin dolar vererek kayıt olduğu flört sitesine ''yeterli kadın'' olmadığı gerekçesiyle dava açtı

ABD'de yaşayan bir erkek, 9 bin dolar ödeyerek üye olduğu online flört sitesine 'yeterli sayıda kadın olmadığı' gerekçesiyle tazminat davası açtı.

ABD'nin Kolorado eyaletinin başkenti Denver'de yaşayan 29 yaşındaki Ian Cross, üyesi olduğu online flört sitesine, 'yeterli sayıda kadın' olmaması gerekçesiyle dava açtı.

Sputnik'in Denver Post sitesinde yer alan haberden aktardığına göre, Ian Cross, online flört platformu The Denver Dating Co'yu işleten HMZ Group'un siteye kaydolan kadın sayısını 'abarttığını' belirtti.

 Siteye yeni bir partner ile tanışma umuduyla 9 bin 409 dolar ödediğini belirten Ian, site yönetimi tarafından vaadedilen hiçbir şeyin yerine getirilmediğini iddia etti.

Sadece 5 bekar kadın üye gördü

Söz konusu iddiaya göre ocak ayında şirket temsilcilerinden biriyle görüşen Ian'a 25-35 yaşları arasında çok sayıda bekar kadın olduğu söylendi. Ancak şubat ayında siteye giriş yapan Ian, aradığı profile uygun sadece beş üye kadın bulabildi.

Öte yandan Ian Cross açtığı davada, şirketin 'hizmetinin kalitesi ve özellikleri hakkında kamuoyunda yanlış bir izlenim yaratmak' için 'sahte veya hayali müşterilerin profilleri' kullandığını iddia etti.

 Cross'un avukatı Eric Coakley, konuyla ilgili olarak şirketle temasa geçtiğini, ancak ilk yanıtın ardından şirketin tüm iletişimi kestiğini belirtti. Kaynak: Medyaradar

Etiketler dava 9 bin dolar erkek flört
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında Erdoğan ve Berat Albayrak videolarına böyle güldüler
Babasının yasak aşk yaşadığı kadını herkesin içinde dövdü
Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra gelen itiraf
Türk Lirası bir rekor daha kırdı! Artık tek rakibi Endonezya Rupisi
Ünlü ekonomistten altın için ''rekor'' tahmini
AK Parti'den ekonomi açıklaması: ''Müdahale geliyor''
Karadeniz yaylarında yeniden yıkım başladı
''Osman Kavala'' çağrısı yapan elçilikler geri adım attı
Jetgiller gerçek oluyor! ''Asrın aracı'' ortaya çıktı
Yeni salgın alarmı! Cinsel yolla bulaşan virüs hızla yayılıyor