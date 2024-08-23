  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 9 katlı otelde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

9 katlı otelde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

9 katlı otelde yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde 9 katlı bir otelde çıkan yangında 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Bucheon şehrinde 9 katlı otelin 8. katındaki bir odada yerel saatle 19.39 sıralarında yangın çıktı.

Koridorlar hızla dumanla kaplanırken, bölgeye 70 araç, 160 itfaiyeci ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaşamını yitirenlerden 2'sinin itfaiye ekiplerinin açtığı atlama yatağına atladıktan sonra öldüğü belirtildi.

Elektrik arızasından çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Yangın binanın tamamına yayılmamasına rağmen odalarda "sprinkler" yangın söndürme sisteminin bulunmaması nedeniyle hasarın büyük olduğu ifade edildi.

Yangın söndürme sisteminin ülkede zorunlu hale getirilmeden önce 2003'te inşa edildiği öğrenildi.

Bir misafirin yangının başladığı 810 numaralı odaya girdikten sonra yanık kokusu aldığını ve daha sonra odasının değiştirildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, atlama yatağı nedeniyle itfaiyenin de araştırıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler Güney Kore otel yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okulların açılması ertelendi mi ? Okulların açılması ertelendi mi ? İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor Gökhan Çıra'ya kucağındaki kız çocuğu fotoğrafı soruşturması Gökhan Çıra'ya kucağındaki kız çocuğu fotoğrafı soruşturması Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Kaçak Türklerin sayısı Afgan ve İranlıları yakaladı Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Selçuk Geçer'den Bakan Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam Benzine ve motorine indirim, LPG'ye zam Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Fahiş fiyattan, barınma krizine dönmüştü... Barınma krizinde yeni evre Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti Dev bankanın 2024 yıl sonu Dolar/TL tahmini değişti
Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu Şeyma Subaşı bu sefer sınırları zorladı: Şelale pozları olay oldu Dünyada bir ilk: Türkiye'de akciğer kanseri aşısı denemeleri başladı Dünyada bir ilk: Türkiye'de akciğer kanseri aşısı denemeleri başladı Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... Petek Dinçöz imajını yeniledi; gören Hadise mi, Dilan Polat mı ayırt edemedi... 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı 1903 yılında gönderilmişti... Tam 121 yıl sonra alıcısına ulaştı Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek BDDK'dan Enpara kararı: Müşterilerin IBAN'ları da değişecek Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak Yaza veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı TOKİ'den 32 ilde, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle arsa satışı