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ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam

ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam
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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Ortadoğu'da gerilim dün İran'ın İsrail'e saldırmasıyla daha da tırmandı.

Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi.

Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır."

Etiketler İsrail güvenlik İran
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