  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Biden'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Biden'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Biden'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, 79 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testleri negatife döndü. Biden'ın ateşi yok. Bu nedenle ABD Başkanı sıkı izolasyon önlemlerini durduracak."

Bununla birlikte 0'Connor, hastalığı yeniden nüksetme riskine karşın sık sık test edileceğini ve ABD Başkanı'nın başkalarının yanındayken 10 gün boyunca maske takacağını sözlerine ekledi.

GEÇEN HAFTA COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Diğer taraftan, Beyaz Saray geçen hafta Biden’ın corona virüse yakalandığını duyurmuştu. 

Yapılan yazılı açıklamada,  Biden’ın semptomlarının çok hafif olduğu ve iyileşene kadar karantinada kalacağı aktarılmıştı. Ancak, tüm görevlerini telefon veya çevrimiçi görüşmeler aracılığıyla süreceği kaydedilmişti. 

Etiketler koronavirüs negatif biden
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Soylu'dan ''parayla kaç vatandaşlık verildi'' sorusuna tepki çeken yanıt
Bomba iddia: Taslica Türkiye'ye dönüyor!
MTV ödemeleri için süre daralıyor! İşte bankaların MTV promosyonları
İslam Memiş Fed kararı sonrası olacakları açıkladı! Dolar, altın, gümüş, kripto...
İETT otobüsünde cinsel ilişki rezaleti kamerada
Rıdvan Dilmen'in yeni kanalı belli oldu
TOGG'un fiyatı kulislerden sızdı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu
''Erdoğan'ın diploması'' davasında dikkat çeken karar
32 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı