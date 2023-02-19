ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından afet bölgelerini ziyaret etmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. ABD’li bakanı Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde mevkidaşı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun karşıladığı aktarıldı. Çavuşoğlu ve Blinken’ın buradan helikopterle Hatay'a geçmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'ın ziyaretini ilişkin şu yazılı açıklama yapılmıştı: "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, ABD’nin de yardım faaliyetlerini sürdürdüğü deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 20 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir."