ABD Donanmasından çok konuşulacak UFO açıklaması

ABD donanmasından iki yıl önce gönderilen UFO talebine çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"ABD Donanması, tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO'lar) daha önce hiç görülmemiş videolarını elinde tutuyor, ancak görüntüleri 'ulusal güvenliğe zarar vereceği' için kamuya açıklamıyor."

Bu sözler, ABD Donanmasından bir yetkiliye ait.

ELLERİNDEKİ UFO VİDEOLARINI PAYLAŞMALARINI İSTEMİŞLERDİ

Science Alert sitesinin haberine göre, yetkili dikkat çeken ifadelerini, daha önce UFO'lar ile ilgili binlerce sayfa belgeyi paylaşan hükümet şeffaflık sitesi The Black Vault'un 2020’nin Nisan ayında gönderdiği talebe yanıt vermek için kullandı. Site, ABD donanmasından UFO’lara dair ellerinde bulundurdukları videoları kamuyla paylaşmayı istemişti.

İki yıldan fazla bir süre sonra verilen bu yanıtta, donanmanın elinde daha fazla videonun bulunduğu doğrulandı. Ancak ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bu videoların paylaşılma talebi ise reddedildi.

"YAYINLARSAK ULUSAL GÜVENLİĞE ZARAR VERECEKTİR"

Donanmadan Gregory Cason, yanıt mektubunda, görüntülerin yayınlanması durumunda bunun ulusal güvenliğe zarar vereceğini söyledi. Cason, "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmanlara Savunma/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları ve/veya yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir. Videoların hiçbir bölümü yayınlanmak üzere ayrılamaz." dedi.

Anlaşılan ABD donanmasının arşivlerinde açıklanamayan UFO olaylarına dair daha fazla video var. Ancak bunlar hakkındaki her şey şimdilik bir sır olarak kalacak gibi görünüyor.