  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD duyurdu: İsrail'e sevkiyat durduruldu

ABD duyurdu: İsrail'e sevkiyat durduruldu

ABD duyurdu: İsrail'e sevkiyat durduruldu
Güncelleme:

İsrail, Gazze'nin Refah kentindeki saldırılarına devam ederken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduk” dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail’e mühimmat sevkiyatını durdurdu.

SEVKİYATI DURDURDULAR 

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. Ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik” dedi.

Etiketler İsrail abd savunm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Ünlü şarkıcı Kalben'in evine polis baskını Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Prof. Dr. Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem riski olan illeri sıraladı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 95'e ulaştı