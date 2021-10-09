  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD seyahat kurallarını güncelledi

ABD seyahat kurallarını güncelledi

ABD seyahat kurallarını güncelledi

ABD, turistler için seyahat kurallarını güncelledi. Buna göre, DSÖ tarafından ''acil kullanım izni alan'' aşıları yaptıran kişiler ülkeye kabul edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, turistler için seyahat şartlarını revize etti. Artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil kullanım izni alan" aşıları yaptıran kişiler de ülkeye giriş yapabilecek.

İŞTE İZİN VERİLEN 6 AŞI
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetkilendirilmiş 6 aşının ülkeye giriş kriterlerini karşılayacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına "acil kullanım izni" verdi. Böylece bu aşılardan herhangi birini olan kişilerin Abd'ye girmesinin önü açıldı.

 ABD daha önce yalnızca Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in onayladığı aşıları yaptırmış kişileri ülkeye kabul ediyordu.

Etiketler ABD seyahat koronavirüs aşısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Hadise aşkını haykırdı! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Osman Kavala: Tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır
EDHO'ya 12 transfer birden! Ünlü oyuncu 5 yıl sonra ekrana geri dönüyor
Pandora belgelerinde onlarca yeni isim: Mehmet Ali Yalçındağ, Ahmet Nur Çebi, Reha Muhtar...
Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk maşına çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!
Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi
AK Partili Metiner partisini eleştirdi: ''Sorumlusu hükümettir''