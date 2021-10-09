ABD seyahat kurallarını güncelledi

ABD, turistler için seyahat kurallarını güncelledi. Buna göre, DSÖ tarafından ''acil kullanım izni alan'' aşıları yaptıran kişiler ülkeye kabul edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, turistler için seyahat şartlarını revize etti. Artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil kullanım izni alan" aşıları yaptıran kişiler de ülkeye giriş yapabilecek.

İŞTE İZİN VERİLEN 6 AŞI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetkilendirilmiş 6 aşının ülkeye giriş kriterlerini karşılayacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına "acil kullanım izni" verdi. Böylece bu aşılardan herhangi birini olan kişilerin Abd'ye girmesinin önü açıldı.

ABD daha önce yalnızca Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in onayladığı aşıları yaptırmış kişileri ülkeye kabul ediyordu.