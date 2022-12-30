ABD ve Çin'e ait uçaklar burun buruna geldi!

Güney Çin Denizi üzerinde ABD ve Çin'e ait uçaklar karşı karşıya geldi. İki uçağın çarpışmaktan son anda kurtulduğu açıklandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Çinli pilotun J-11 avcı uçağını kasıtlı olarak, Amerikan RC-135 tipi keşif uçağına doğru uçurduğu belirtildi.

Olası bir çarpışmayı engellemek için Amerikan uçağının kaçış manevrası yapmak zorunda kaldığı belirtildi. 21 Aralık'ta yaşanan olay esnasında iki uçağın arasındaki mesafenin 6 metrenin altına indiği vurgulandı. Washington yönetimi, Pekin'in havacılık kurallarını ihlal ve provokasyonla suçladı.