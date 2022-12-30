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ABD ve Çin'e ait uçaklar burun buruna geldi!

ABD ve Çin'e ait uçaklar burun buruna geldi!
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Güney Çin Denizi üzerinde ABD ve Çin'e ait uçaklar karşı karşıya geldi. İki uçağın çarpışmaktan son anda kurtulduğu açıklandı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Çinli pilotun J-11 avcı uçağını kasıtlı olarak, Amerikan RC-135 tipi keşif uçağına doğru uçurduğu belirtildi.

Olası bir çarpışmayı engellemek için Amerikan uçağının kaçış manevrası yapmak zorunda kaldığı belirtildi. 21 Aralık'ta yaşanan olay esnasında iki uçağın arasındaki mesafenin 6 metrenin altına indiği vurgulandı. Washington yönetimi, Pekin'in havacılık kurallarını ihlal ve provokasyonla suçladı.

Etiketler güney çin denizi abd çin
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