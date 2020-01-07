5 ülkede kırmızı alarm ! Saldırı bekleniyor...

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın misillemesine karşı Ortadoğu'daki tüm Amerikan birliklerinin Pazartesi gecesinden itibaren kırmızı alarma geçti. Amerikan istihbaratı, İran'ın aralarında balistik füzeler ve insansız hava araçlarının da bulunduğu silahlarında hareketlilik gözledi. ABD, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki askeri üslerine muhtemel bir saldırı istihbaratına sahip.

Ortadoğu'daki ABD füze savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava araçlarıyla düzenleyeceği muhtemel bir saldırı için Pazartesi gecesi itibariyle üst düzey alarm durumuna geçildiği duyuruldu.

CNN International'dan Barbara Starr imzalı habere göre iki ABD'li resmi yetkili, ortaya çıkan belirtilerin tehditleri izlemeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"BÖLGEDEKİ TÜM GÜÇLERİMİZ ALARM DURUMUNDA"

Resmi yetkililerden biri, "Bölgedeki tüm Patriot bataryaları ve güçlerimiz alarm durumunda, eli kulağında bir saldırıya karşı" dedi.

5 ÜLKEDE ALARM

ABD, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki askeri üslerine muhtemel bir saldırı istihbaratına sahip.

HAREKETLİLİK GÖZLENDİ

Ortadoğu'daki Amerikan istihbaratı, İran'ın aralarında balistik füzeler ve insansız hava araçlarının da bulunduğu silahlarında hareketlilik gözledi.

'SİLAHLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR'

ABD'li yetkililere göre, İran muhtemel bir saldırı için silahlarının yerini değiştiriyor veya muhtemel bir ABD harekatına karşı silahları güvenli bir yere götürüyor olabilir.