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  4. 10 Temmuz 2017 18:03

ABD Başkan Yardımcısı sosyal medyayı salladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NASA merkezi ziyaretinde ''dokunmayın'' yazan platformu dokunarak sosyal medyayı salladı.

ABD Başkan Yardımcısı sosyal medyayı salladı
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida'da bulunan NASA merkezini ziyaretinde üzerinde 'dokunmayın' yazan bir platformu dokunarak incelemesi sosyal medyayı salladı.

Mike Pence'in NASA Kennedy Uzay Merkezi'ne düzenlediği ziyarette çekilen bir görüntü sosyal medyada sansasyon yarattı. Pence'in üzerinde büyük harflerle 'dokunmayın' yazan bir platformu dokunarak kontrol etmesi 'kural tanımazlığa' bir örnek olarak gösterildi.

Mike Pence'in merakından kaynaklanan bu hatası ise Twitter'da 'photoshop' kullanarak yapılan mizaha yansıdı. 

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