ABD Başkanı Trump: Kürtlere söz vermedik

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL HABERLER GELİYOR, ATEŞKES SÜRÜYOR"

Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "IŞİD o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum" diye konuştu.

"SÖZ VERMEDİK"

Trump açıklamalarında ayrıca "Kürtlere sizi 400 yıl koruyacağız diye söz vermedik" ifadelerini kullandı.