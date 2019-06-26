  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 26 Haziran 2019 18:32

ABD Çin ticaret antlaşması yüzde 90 tamamlandı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile yaşanan ticaret krizinden sonra yapılan görüşmelerle krizin geçtiğini ve anlaşmanın yüzde 90 olarak tamamlandığını belirtti.

ABD Çin ticaret antlaşması yüzde 90 tamamlandı
A+ A-

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti.

Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, “Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90’ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya’daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.

Mnuchin ABD’nin İran yaptırımları konusunda ise yaptırımların “işe yaradığına” inandığını söyledi.

abd , çin , ticaret antlaşması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM