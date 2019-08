ABD ile Çin arasında yeni kriz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ABD'li diplomatın, Hong Kong'daki protestocularla görüşme anına ilişkin fotoğrafın yayınlanmasını eleştiren Ortagus, "Bu, sorumlu bir ülke davranışı değil, haydut bir rejimin yapacağı bir şeydir. ABD'li bir diplomatın kişisel bilgilerinin ve görüntülerinin yayımlanması kabul edilemez." dedi.

KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Ortagus ayrıca, görüşmeye dair fotoğrafın söz konusu diplomatın hayatını ve ailesini riske attığını savundu.

"Diplomatın, o görüşmede ne aradığına" ilişkin soruya ise Ortagus, "Bu tarz görüşmeler, Amerikalı diplomatların dünyanın her yerinde, her gün yaptığı şeylerdir. Amerikalı diplomatlar, diğer ülkelerdeki eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir. Bu durum sadece Hong Kong veya Çin'e yönelik olmadığı gibi, her ülkede yapılan bir şeydir. Söz konusu diplomat işini yapıyordu." yanıtını verdi.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösteriler devam ederken, ABD'li bir diplomatın bölgedeki bir otelde protestocularla görüşme yaptığına dair bazı fotoğraflar yayımlanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Özel Komiseri Ofisi, konuya ilişkin tepki göstererek, Amerikan başkonsolosluk yetkilisini görüşmeye çağırdıklarını açıklamıştı.

Söz konusu görüşmeye dair ABD yönetiminden açıklama beklediklerini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'den, Hong Konglu protestocularla mesafesini korumasını istemişti.