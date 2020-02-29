ABD ile Taliban'dan tarihi anlaşma

ABD ve Taliban arasındaki 18 yıl süren çatışma süreci, tarihi barış anlaşmasının bugün Doha'da imzalanmasıyla sona erdi.
İki heyetin ortak açıklamasında, anlaşma kuralları ihlal edilmezse ABD'nin 14 ay içerisinde Afganistan'dan tüm güçlerini çekeceği açıklandı.
NATO ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ
NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu
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