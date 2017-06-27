ABD, YPG'ye silah yardımına devam edecek mi ?

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik operasyon bittikten sonra da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bazı 'ekipman' yardımında bulunacağını açıkladı. Mattis, YPG'ye yapılacak yardımın 'silah' olup olmayacağı sorusuna ise "Yapabileceğimizi yerine getireceğiz" cevabını vererek net bir cevap vermekten kaçındı...

ABD Savunma Bakanı Mattis, terör örgütü DEAŞ'ın fiili başkenti Rakka'ya yönelik harekâtın tamamlanmasının ardından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye verilen silahların geri alınacağına dair Türkiye'ye güvence verilmesine hakkında da konuştu. Mattis, bunun bir sonraki görevin nerede veya ne zaman olacağına bağlı olduğunu belirtti.

Mattis, olası bir Rakka zaferinin ardından terör örgütü YPG'nin ne ölçüde silahlı bir yapıda kalacağı sorusuna ise "Göreceğiz" cevabını verdi. Mattis, Rakka'nın alınmasının DEAŞ'a karşı savaşın sona ermesi anlamına gelmeyeceğini söyledi.

IŞIK'A MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçen hafta Türk mevkidaşı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, ABD'nin YPG'ye verdiği malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşacağını belirtmişti.

Bunun yanı sıra mektupta, DEAŞ mağlup edilince görsel olarak kayıt altına alınan silah ve teçhizatlar geri alınacağı kaydedilmişti.