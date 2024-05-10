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O ülkede KPSS ücretlerini belediye karşılayacak

O ülkede KPSS ücretlerini belediye karşılayacak
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2024 KPSS sınavına girecek olan ve Canik'te yaşayan vatandaşların sınava giriş ücretini belediye karşılayacak.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 KPSS ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki öğrencilere sınav ücret desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) ücretlerini bu yıl da karşılayacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eğitime yönelik desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

2024 yılı lisans düzeyinde KPSS’ye girecek olan adaylara sınav ücret desteği vereceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik’imizde geleneği sürdürüyor, öğrencilerimize yönelik sınav ücret desteği sağlamaya devam ediyoruz. Gençlerimizin KPSS ücretlerini bu sene de biz karşılıyoruz. Gençliğe yatırım geleceğe yapılan yatırım anlayışıyla çalışmaya, eğitime yönelik yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SON GÜN 15 MAYIS

Canik Belediyesi 2024 KPSS Lisans sınav ücret desteğine, ilçede ikamet eden ve sosyal yardımlardan faydalanan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adaylar başvurularını 15 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 2024 KPSS Lisans başvuru belgesi ve ödeme dekontu ile birlikte Canik Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen gerçekleştirebilecek.

Etiketler belediye samsun KPSS
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